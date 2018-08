Grand-Slam-Turnier : Aus für Maria bei den US Open - Titelverteidigerin mit Mühe

Das deutsche Tennis-Aufgebot bei den US Open schrumpft. Zum Auftakt der zweiten Runde verlor Tatjana Maria. Die Titelverteidigerin siegte danach nur mit großer Mühe.

von dpa

29. August 2018, 21:31 Uhr

Tatjana Maria muss weiter auf den erstmaligen Einzug in die dritte US-Open-Runde warten, Titelverteidigerin Sloane Stephens zog nur mit erheblicher Mühe unter die besten 32 ein.

Zunächst scheiterte Maria als vierte der sieben deutschen Tennis-Damen in New York mit 2:6, 3:6 an Jelina Switolina aus der Ukraine. Danach überstand Stephens gegen die ukrainische Qualifikantin Anhelina Kalinina mit 4:6, 7:5, 6:2 die zweite Runde.

Gegen die einstige Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka aus Weißrussland steht Stephens nun vor einer schweren Aufgabe. «Ich möchte die Auslosung nicht wissen. Ich hoffe nur, dass ich dann besser spiele», sagte die Amerikanerin. Venus Williams gewann 6:4, 7:5 gegen Camila Giorgi aus Italien und könnte nun auf Schwester Serena treffen, die in der Nacht zum Donnerstag gegen die Hamburgerin Carina Witthöft spielen musste.

Ex-US-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz hatte gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert ebenfalls einige Probleme. Nach dem 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg tritt Wawrinka gegen den einstigen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada an.

Die 31 Jahre alte Maria hatte in Wimbledon noch eine Überraschung gegen Switolina geschafft, diesmal war die Weltranglisten-70. gegen die Nummer sieben der Setzliste weit davon entfernt.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin versuchte im spärlich gefüllten Louis-Armstrong-Stadium zwar, so oft wie möglich selbst die Initiative zu ergreifen, war aber nicht häufig genug mit ihren Netzattacken erfolgreich. «Ich hatte auf alle Fälle meine Chancen, aber ich war nicht so richtig gut drin», sagte die in Florida lebende Bad Saulgauerin. «Aber sie hat auch sehr gut gespielt.»

Bei Temperaturen von erneut mehr als 30 Grad schon am späten Vormittag waren längere Ballwechsel eher die Ausnahme. Auch Switolina suchte oft schnell die Entscheidung und hatte nach nur 68 Minuten das Weiterkommen unter die letzten 32 sicher. «Ich bin auf Fälle enttäuscht, aber ich wusste, dass es hart wird, auch wegen der Hitze», sagte Maria.