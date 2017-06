Wechsel in die NBA? : Basketball-Nationalspieler Theis: Abschied aus Bamberg

vergrößern 1 von 2 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 2

«Nach drei unglaublichen Jahren im Bamberger Trikot ist nun der Moment gekommen, #Freakcity Lebewohl zu sagen, um mich neuen Herausforderungen zu stellen», schrieb der Center bei Instagram.

Theis zeigte sich stolz darauf, an drei Meisterschaften und einem Pokalsieg beteiligt gewesen zu sein. «Bamberg ist für meine Familie und mich Heimat geworden und wird immer einen besonderen Platz in meinem Leben einnehmen», betonte der 25-Jährige.

Die Boston Celtics haben Interesse daran, Theis in die nordamerikanische Profiliga zu holen. Zuletzt hatte Celtics-Manager Danny Ainge erklärt, dass sein Team in Verhandlungen mit dem möglichen Neuzugang stehe. Theis hatte zuvor betont, nicht um jeden Preis in die NBA wechseln zu wollen, wo in Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser derzeit schon drei Deutsche spielen.

erstellt am 24.Jun.2017 | 13:33 Uhr