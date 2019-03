Auslosung WM-Gruppen : Basketballer gegen Frankreich und Dominikanische Republik

Die deutschen Basketballer stehen in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in China vor einer insgesamt lösbaren Aufgabe.

von dpa

16. März 2019, 12:54 Uhr

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Gruppe G auf Frankreich, WM-Dritter von 2014, die Dominikanische Republik und Jordanien. Das ergab die Auslosung durch den früheren NBA-Superstar Kobe Bryantin Shenzhen.

Die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder vermied damit in der ersten Phase eine schwerere Gruppe mit Titelverteidiger USA sowie der Türkei und wird ihre Spiele in der ersten Phase in Shenzhen bestreiten. Die WM findet vom 31. August bis 15. September statt.