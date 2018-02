Top Four : Bayern-Basketballer nach Sieg gegen Ulm im Pokal-Endspiel

Die Basketballer des FC Bayern München sind nur noch einen Schritt vom ersten Pokalsieg seit 50 Jahren entfernt. Unter den Augen von Präsident Uli Hoeneß gewann der Bundesliga-Spitzenreiter das erste Halbfinale beim Top-Four-Turnier gegen Gastgeber ratiopharm Ulm mit 84:73 (41:42).

von dpa

17. Februar 2018, 18:04 Uhr

Im Endspiel treffen die Bayern am Sonntag auf den Sieger der Partie ALBA Berlin gegen medi Bayreuth. Nach einer ausgeglichenen Startphase zogen die Bayern Mitte des erstens Viertels mit einem 7:0-Lauf auf 19:12 weg. Doch Ulm ließ sich davon nicht beeindrucken und ging in der 14. Minute beim 29:27 erstmals wieder in Führung, die auch zur Halbzeit Bestand hatte.

Nach der Pause riss der Favorit das Spiel jedoch mehr und mehr an sich. Die Defensive stand nun kompakter, und vorne lief vor allem Top-Werfer Jared Cunningham (22 Punkte) heiß. So gingen die Münchner mit einem Zehn-Punkte-Polster in den Schlussabschnitt, in dem Ulm das Blatt nicht mehr wenden konnte. Bester Werfer für die Schwaben war Isaac Fotu (21).