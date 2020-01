Transfermarkt : Bayern vor Verpflichtung von Real-Profi Álvaro Odriozola

München (dpa) - Der FC Bayern München hat laut Medienberichten den ersten Neuzugang in der Winterpause gefunden. Wie «Sport Bild» und «Bild» meldeten, wird der Fußball-Rekordmeister den Spanier Álvaro Odriozola von Real Madrid ausleihen.

von dpa

21. Januar 2020, 14:06 Uhr

Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger sei bereits auf dem Weg nach Deutschland, um in München den Medizincheck zu absolvieren. Der FC Bayern gab auf Anfrage keinen Kommentar zu dem Bericht ab.

Der Wechsel nach München steht auch nach Informationen der spanischen Fachzeitung «Marca» kurz bevor. Odriozola habe nicht am letzten Training des Teams von Trainer Zinedine Zidane vor dem Pokalspiel am Mittwoch teilgenommen. Der Baske könnte den Bayern in der Defensive aufhelfen, wo Trainer Hansi Flick wegen vielen Verletzungssorgen in dieser Saison auf Verstärkungen hofft.