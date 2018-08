Medienbericht : Bei Zuschlag für EM 2024: Lahm wird OK-Chef

Berlin (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm wird nach «Kicker»-Informationen Organisationschef, falls Deutschland die Europameisterschaft 2024 ausrichten sollte.

von dpa

15. August 2018, 19:26 Uhr

Der 34 Jahre alte Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014 habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Zusage für sein Engagement gegeben, berichtet das Fachmagazin in seiner Online-Ausgabe. Über die EM-Vergabe wird am 27. September im schweizerischen Nyon entschieden. Einziger Konkurrent ist die Türkei. Lahm werde auch nachträglich in das DFB-Präsidium einziehen. Über das große Projekt EM 2024 hinaus, solle der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auch bei anderen Themen seine Sport-Kompetenz einbringen.