Formel 1 : Bottas absolviert erste Kilometer mit neuem Mercedes

Der Finne Valtteri Bottas hat die erste Ausfahrt mit dem neuen Formel-1-Wagen von Mercedes unternommen. Der Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton legte auf dem Silverstone International Circuit in England die ersten Kilometer mit dem W11 zurück.

von dpa

14. Februar 2020, 13:04 Uhr

Bei der internen Veranstaltung wurden in erster Linie Systemchecks gemacht. «Die echte Arbeit beginnt nächste Woche», sagte Bottas mit Blick auf den Start der offiziellen Testfahrten ab Mittwoch in Barcelona. Hamilton sollte ihn am Nachmittag im Cockpit ablösen. Bei der neuen Lackierung des Mercedes ist Silber weiter die beherrschende Farbe, neben den gewohnt sparsamen türkisen Elementen sind aber auch rote Bestandteile etwa an der Airbox auffällig.

«Zu diesem Zeitpunkt fühlt man noch keinen echten Druck, es geht vielmehr darum Spaß zu haben. Man ist auch fokussiert, aber es geht wirklich darum, den Moment zu genießen», sagte Hamilton, der in diesem Jahr mit seinem siebten WM-Titel mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich ziehen kann. Mercedes wiederum peilt seinen siebten Konstrukteurstitel nacheinander an. Der erste Grand Prix wird am 15. März in Melbourne ausgetragen.