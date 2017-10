96-Coach tritt Euphoriebremse : Breitenreiter: «Geht ausschließlich um den Klassenerhalt»

vergrößern 1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 10:28 Uhr

«Es geht ausschließlich um den Klassenerhalt», sagte der Coach des Aufsteigers dem «Kicker». «Wir wollen bis zum Winter auf 20 Punkte plus x kommen. Jede andere Erwartungshaltung ist fehl am Platz.» Die Niedersachsen haben erst am 7. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach die erste Niederlage kassiert und stehen auf Rang fünf.

Kritik äußerte der Ex-Profi erneut wegen des Stimmungsboykotts der eigenen Ultras, die damit gegen Clubchef Martin Kind und dessen geplante Übernahme der Mehrheitsanteile bei 96 demonstrieren.

«Die Mannschaft ist sportlich in Vorleistung gegangen. Doch von Euphorie nach dem Wiederaufstieg kann in Hannover überhaupt keine Rede mehr sein. Die Euphorie hat unter dem Stimmungsboykott von Teilen der Kurve gelitten», monierte Breitenreiter.