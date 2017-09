Fußball-Bundesliga : BVB erstmals sieglos - Boateng trifft für Frankfurt

vergrößern 1 von 8 Foto: Patrick Seeger 1 von 8















von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 17:38 Uhr

Kevin-Prince Boateng hat Eintracht Frankfurt zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geschossen. Bei Borussia Mönchengladbach gewannen die Hessen mit 1:0 (1:0). Borussia Dortmund kam beim SC Freiburg nicht über ein torloses Remis hinaus.

Der FC Augsburg fügte mit einem 3:0 (2:0) dem 1. FC Köln die dritte Niederlage im dritten Spiel zu. Keinen Sieger gab es beim 1:1 (0:0) im Niedersachsenderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96. Der FSV Mainz 05 bezwang Bayer Leverkusen 3:1 (1:1). Am Abend empfängt 1899 Hoffenheim zum Spitzenspiel den FC Bayern München.

In Mönchengladbach stand Boateng schon in der ersten Minute im Fokus. Nach einer Hereingabe von Willems schoss Sebastien Haller direkt aufs Tor und hätte das 1:0 für die Eintracht erzielt, doch Boateng schob den Ball kurz vor der Linie noch ins Tor - stand dabei aber im Abseits. Wenig später jedoch traf Boateng dann zur Führung (13.).

Einen Tag nach dem 2:0-Sieg von Vizemeister Leipzig in Hamburg tat sich der Vorjahresdritte Dortmund trotz Überzahl in Freiburg schwer. SC-Neuzugang Yorik Ravet sah bereits in der 30. Minute nach Videobeweis die Rote Karte für ein grobes Foulspiel gegen Marcel Schmelzer. Der BVB-Kapitän musste verletzt ausgewechselt werden. Auch die Einwechslung von Andrej Jarmolenko (79. für Mario Götze) brachte den Dortmundern nicht mehr den erhofften Sieg.

Auch Aufsteiger Hannover 96 musste nach dem perfekten Saisonstart mit Siegen gegen Mainz und Schalke die erste Punkteteilung hinnehmen. Beim VfL Wolfsburg kam die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter zu einem 1:1 (0:0). Daniel Didavi (52.) hatte den VfL mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung geschossen, Martin Harnik gelang per Hacke der Ausgleich (75.).

Auf den letzten Tabellenplatz rutschte Europa-League-Teilnehmer Köln nach dem 0:3 in Augsburg. Alfred Finnbogason war mit einem Dreierpack der Matchwinner der Gastgeber (22./32./Foulelfmeter/90.+4). Auch Kölns rheinischer Rivale Leverkusen bleibt in der neuen Saison sieglos. Nach Toren von Yoshinori Muto (45.+1), Abdou Diallo (57.) und Suat Serdar (71.) feierten die Mainzer ihren ersten Erfolg. Dominik Kohr (22.) hatte Leverkusen in Führung gebracht.

Schiedsrichter-Ansetzungen