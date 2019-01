Vor Weltcup in Adelboden  : CAS gibt Luitz-Antrag nicht statt: Disqualifikation bleibt

Stefan Luitz hat im Gerangel um die Strafe für seinen Verstoß gegen das Anti-Doping-Reglement des Skiweltverbands eine juristische Niederlage kassiert.

von dpa

11. Januar 2019, 17:22 Uhr

Wie seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, folgte der Internationale Sportgerichtshof CAS dem Antrag auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation vom Rennen in Beaver Creek nicht.

Luitz rutscht bereits beim Riesenslalom in Adelboden am Samstag in der Startliste zurück. Statt in den Top sieben ist er nur noch in den Top 15. Der Fall soll dennoch zur grundsätzlichen Klärung vor das CAS gebracht werden, hieß es in einer Mitteilung. Luitz wurde dort mit den Worten zitiert: «Es geht ja nicht nur um meine 100 Punkte, sondern darum, dass Klarheit im System herrschen muss.»

Luitz hatte bei seinem ersten Sieg im Weltcup vor einem Monat an der Strecke zwischen den Durchgängen Sauerstoff über eine Maske eingeatmet und damit eine FIS-Regel gebrochen.