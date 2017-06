Schulterverletzung : Confed-Cup-Aus für Mexikos Neu-Frankfurter Carlos Salcedo

vergrößern 1 von 2 Foto: Martin Meissner 1 von 2

Die Ärzte des Gold-Cup-Siegers stehen im Austausch mit dem Bundesliga-Club, der über die Rehamaßnahmen von Salcedo entscheidet. Der 23-Jährige war in der ersten Halbzeit mit Neuseelands Chris Wood zusammengeprallt, hatte sich an der linken Schulter verletzt und musste vom Platz getragen werden. Mexiko genügt am Samstag in Kasan ein Unentschieden gegen Gastgeber Russland zum Weiterkommen ins Halbfinale.

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 07:48 Uhr