Landesfußballverband MV : Corona-Krisenstab entscheidet, dass Spielbetrieb fortgesetzt wird

Die Mehrheit der Vereine hat den Landesfußballverband MV zu der Entscheidung kommen lassen.

von Robert Grabowski, Sebastian Lohse

19. Januar 2022, 13:02 Uhr

Die Mehrheit der Vereine hat den Landesfußballverband MV zu der Entscheidung kommen lassen.

Der Ball soll wieder rollen: Wie der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) am Mittwoch mitteilte, wird der Spielbetrieb auf Landesebene in allen Spiel- und Altersklassen wie geplant fortgesetzt. Diese Entscheidung habe der Corona-Krisenstab des LFV auf Basis der vorangegangenen Vereinsumfrage getroffen.

Mehrheit für Durchführung von Spielen

Die Mehrheit der teilnehmenden Vereine hatte sich dabei für die Durchführung von Spielen auch unter möglichen 2G- beziehungsweise 2G-plus-Bedingungen ausgesprochen. Dem müssen sich nun auch die Vereine beugen, die sich dagegen ausgesprochen haben. So wie der Güstrower SC. „Bei uns geht es nicht nur um die erste Männermannschaft, da würde es ja noch gehen. Das betrifft aber auch zweite Männermannschaft und unsere A-, B- und C-Jugend im Land. Im Ehrenamt ist es weitaus schwieriger, alle Kontrollen umzusetzen“, erklärt Fußball-Abteilungsleiter André Schubert. Er befürchtet zudem, dass sich auch der Kreisfußballverband Warnow dieser Regelung anschließen wird, „weil er meist dem LFV folgt“, so Schubert.

Da es sich aber um eine demokratische Abstimmung handelt, sind den Güstrowern die Hände gebunden. Wesentlich weniger Aufwand hätten der TSV Bützow oder die Schwaaner Eintracht. Mit jeweils nur einem Team auf Landesebene haben sie für die 2G- beziehungsweise 2G-plus-Regelung gestimmt. „Bei uns geht auch beides“, sagt Eintracht-Präsident Ralf Loheit. Für die geimpfte oder genesene Version haben sich die Verantwortlichen des TSV ausgesprochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Der Verband wird die Vereine mit Mannschaften im Landesspielbetrieb (Verbandsliga, Landesliga, Landesklasse, Landespokal) kommende Woche über die detaillierten Ergebnisse der Umfrage informieren. „Die Vereine haben eine Richtung vorgegeben, die in unsere Entscheidung für die Aufrechterhaltung des geplanten Spielbetriebs eingeflossen ist. Das gilt selbstverständlich auch für die bestehenden Bedenken oder Probleme, die im Zuge der Umfrage eingebracht wurden“, sagt LFV-Präsident Joachim Masuch, der auch Mitglied im Corona-Krisenstab ist.

Ziel bleibt es, einen möglichst flächendeckenden Spielbetrieb stattfinden zu lassen. Mit Ausnahme der Herren-Verbandsliga (geplanter Start Mitte Februar) soll dieser gemäß der derzeit gültigen Rahmenterminkalender im März wieder aufgenommen werden.

Auch interessant: Der FC Hansa Rostock startet ohne Fans ins Fußballjahr 2022

Verschiebungen sind möglich

Terminliche Verschiebungen einzelner Spiele oder ganzer Spieltage sind aufgrund etwaiger landesweiter oder regionaler Regelungen seitens der Politik und Behörden nicht auszuschließen, erklärt der Verband. Ziel bleibe es dennoch, einen möglichst flächendeckenden Spielbetrieb stattfinden zu lassen. Mit Ausnahme der Herren-Verbandsliga (geplanter Start Mitte Februar) solle dieser gemäß der derzeit gültigen Rahmenterminkalender im März wieder aufgenommen werden.

Klare Richtlinien, um Saison werten zu können

Hinsichtlich der Wertung der laufenden Saison 2021/22 hatte der LFV bereits vor Beginn der Spielzeit eine entsprechende Regelung in der Spielordnung (§8) verankert. Demnach werden Staffeln mit Umsetzung der jeweiligen Auf- und Abstiegsregelungen gewertet, „wenn bei 75 Prozent der Mannschaften aus der jeweiligen Spielklasse beziehungsweise der jeweiligen Staffel einer Spielklasse mindestens 50 Prozent der zu Saisonbeginn vorgesehenen Spiele ausgetragen beziehungsweise durch die Verbandsgerichte gewertet wurden.“ Die Ranglisten würden in diesem Falle mit der Quotientenregel ermittelt. Mit wenigen Ausnahmen (Verbandsliga sowie Landesklasse II und IV) wird diese maßgebliche Voraussetzung in vielen Staffeln auf Landesebene bereits erfüllt.