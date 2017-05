French Open : Das bringt der Tag in Paris - Keine Deutsche im Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Nach der beispiellosen Pleitenserie in Paris können die deutschen Tennisfans ein bisschen durchatmen. Am Mittwoch wird keine weitere Niederlage dazukommen.

DIE DEUTSCHEN

Deutsche Tennisprofis? Die sucht man am Mittwoch auf den Hauptplätzen im Stade Roland Garros vergeblich. Denn in der Einzelkonkurrenz kommen keine Deutschen zum Einsatz. Die beiden einzig verbliebenen deutschen Damen, Carina Witthöft und Tatjana Maria, stehen erst wieder am Donnerstag auf dem Platz. Nur im Doppel tummelt sich die deutsche Prominenz auf den Außenplätzen. Unter anderem sind Andrea Petkovic und das Duo Jan-Lennard Struff/Mischa Zverev am Start. Schlechter als im Einzel kann es nicht laufen.

DIE FAVORITEN

Auf dem Weg zum ersehnten zehnten Titel in Paris hat Rafael Nadal seinen zweiten Auftritt. Auf dem Centre Court trifft der Spanier auf den Niederländer Robin Haase. Auch Novak Djokovic ist wieder im Einsatz, spielt gegen den Portugiesen Joao Sousa. Bei den Damen will die Spanierin Garbiñe Muguruza an ihre starke Erstrunden-Leistung anknüpfen. Die Titelverteidigerin spielt gegen die gefährliche Estin Anett Kontaveit.

UND SONST NOCH?

Die Herzen der Zuschauer gehören in Paris in diesem Jahr Petra Kvitova. Die Tschechin feiert nach der Messerattacke auf sie in ihrem eigenen Haus kurz vor Weihnachten bei den French Open ihr Comeback. Gegen die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands kann sie sich der Unterstützung der Fans wieder gewiss sein.

Turnier-Tableau Herren

Turnier-Tableau Damen

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 07:25 Uhr