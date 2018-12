Vierschanzentournee im Fokus : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Der Start der Vierschanzentournee steht am Sonntag im Mittelpunkt des Wintersport-Geschehens. Auch in Südtirol wird Spitzensport geboten. Dort geht es mit der Tour de Ski weiter.

von dpa

30. Dezember 2018, 05:00 Uhr

In Oberstdorf steht der erste Wettkampf der 67. Vierschanzentournee auf dem Programm. Die deutschen Skispringer zählen nicht zu den Topfavoriten. Am Sonntag richtet sich der Blick der Wintersportfans zudem nach Toblach.

SKISPRINGEN

Vierschanzentournee, Oberstdorf (16.30 Uhr ZDF und Eurosport)

Rund 25 000 Fans werden den traditionellen Tournee-Auftakt in Oberstdorf zu einer großen Skisprung-Party machen. Sportlich hoffen die deutschen Fans unter anderem auf Lokalmatador Karl Geiger, der vor zwei Wochen in Engelberg mit seinem ersten Weltcupsieg aufhorchen ließ. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag haben das Potenzial, ganz vorne mitzumischen. Zwölf deutsche Springer sind im Allgäu dabei. Der Topfavorit kommt aus Japan und heißt Ryoyu Kobayashi.

LANGLAUF

Tour de Ski, Toblach

10 km Freistil Frauen (12.45 Uhr Eurosport)

15 km Freistil Männer (14.45 Uhr ZDF und Eurosport)

Nach den Sprints zum Auftakt stehen am zweiten Tag der Tour de Ski die Rennen über zehn bzw. 15 Kilometer Freistil an. Auch am Sonntag zählen die deutschen Langläuferinnen und Langläufer nicht zu den Favoriten. Im Sprint am Samstag belegte Sandra Ringwald als beste DSV-Athletin den 23. Platz.