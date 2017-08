Vier-Länder-Turnier in Kasan : DBB-Team kassiert deutliche Pleite in Russland

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 2

Am folgenden Tag trifft Deutschland im abschließenden Match auf Ungarn. Im Auftaktspiel war gegen Island noch ein souveräner 90:66-Erfolg gelungen.

«Wir haben über größere Strecken des Spiels gut gespielt, besser als gestern. Wir hatten nur sehr wenig Zeit zwischen den Spielen, und gegen diesen physischen Gegner hatten wir am Ende einfach zu wenig Spieler», sagte Fleming und verwies auf Foulprobleme und Ausfälle. «Einsatz und Energie haben aber gestimmt. Es ist jetzt am wichtigsten, dass wir alle Spieler fit bekommen.»

Bis zur Halbzeit sah es nach einer engen Partie aus. Die DBB-Auswahl führte nach 20 Minuten 41:40, brach aber nach dem Seitenwechsel ein. Mit 29:16 gewannen die Russen das dritte Viertel und zogen auf und davon. Im vierten Durchgang gelangen den Deutschen lediglich noch drei erfolgreiche Freiwürfe. Bester Schütze war Robin Benzing mit elf Punkten. «Dass es am Ende so deutlich geworden ist, ist natürlich extrem ärgerlich. Wir waren in der ersten Hälfte sehr gut, am Ende war es dann mit der kleinen Rotation und der kurzen Pause sehr schwierig», erklärte Benzing, wollte aber nicht nach Ausreden suchen.

Verzichten musste Coach Fleming auf die NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis, die erst Mitte August zur Mannschaft stoßen. Auch die verletzten Johannes Voigtmann und Bogdan Radosavljević sowie der geschonte Spielmacher Maodo Lo standen nicht zur Verfügung.

