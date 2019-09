WM-Auftakt : Deutsche Basketballer verlieren gegen Frankreich

Die deutschen Basketballer haben zum Start der WM in China gegen Mitfavorit Frankreich eine Niederlage kassiert.

von dpa

01. September 2019, 16:24 Uhr

Vor den Augen von Dirk Nowitzki auf der Ehrentribüne verlor das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag in Shenzhen mit 74:78 (20:36) und steht in der Vorrunde direkt mächtig unter Druck. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 25 Punkten, bei den defensivstarken Franzosen kam Evan Fournier auf 26 Zähler. Um sicher die Zwischenrunde zu erreichen, braucht das deutsche Team nun zwei Siege gegen die Außenseiter Dominikanische Republik und Jordanien.