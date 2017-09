2:3 gegen Rumänien : Deutsche Tischtennis-Frauen verlieren EM-Finale

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben ihren vierten EM-Titel in Serie verpasst. Im Endspiel der Mannschafts-Europameisterschaft in Luxemburg verlor das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp am Sonntag mit 2:3 gegen Rumänien.