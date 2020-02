Bahnrad-WM : Deutscher Rekord und Bronze für deutschen Frauen-Vierer

Der deutsche Frauen-Vierer hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin die Bronzemedaille gewonnen.

von dpa

27. Februar 2020, 21:19 Uhr

Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Gudrun Stock (München) setzten sich in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung im kleinen Finale in 4:12,964 Minuten gegen Kanada (4:20,404) durch.

In der Runde zuvor war das deutsche Team in 4:11,039 Minuten sogar deutschen Rekord gefahren und dabei um mehr als drei Sekunden unter der alten Bestmarke geblieben. Mit der besten Zeit des Tages wäre auch das Finale möglich gewesen, doch aufgrund des siebten Platzes in der Qualifikation am Vortag war dies bereits ausgeschlossen.

Für den Bund Deutscher Radfahrer war es nach der Goldmedaille im Frauen-Teamsprint die zweite Medaille bei der Heim-WM.