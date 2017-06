Hintergrund : Deutschland gegen Mexiko: Duelle bei großen Turnieren

vergrößern 1 von 2 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 2

Confederations Cup 2005, Spiel um Platz 3

4:3 nach Verlängerung hieß es nach 120 spektakulären Minuten für ein junges deutsches Team. Mitreißende Spiele wie dieses machten den Confed Cup 2005 zu einer erfolgreichen Generalprobe für die Heim-WM ein Jahr später. Dreimal ging die Mannschaft von Jürgen Klinsmann durch Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Robert Huth in Führung. Dreimal glichen die Mexikaner wieder aus. Das entscheidende Tor schoss dann Michael Ballack per Freistoß in der 97. Minute.

Weltmeisterschaft 1998, Achtelfinale

Das 0:3 im Viertelfinale gegen Kroatien ist eines der bittersten Spiele der deutschen WM-Geschichte. Doch beinahe wäre das prominent besetzte Team von Berti Vogts schon eine Runde früher rausgeflogen. Bis eine Viertelstunde vor Schluss führte Mexiko in Montpellier durch einen Tor des Stürmers Luis Hernandez mit 1:0. Dann gaben Jürgen Klinsmann (75.) und Oliver Bierhoff (86.) dem Spiel noch eine Wende.

Weltmeisterschaft 1986, Viertelfinale

So weit kamen die Mexikaner bei einer WM noch nie. Im eigenen Land wollten sie damals mit ihrem Topstürmer Hugo Sanchez von Real Madrid unbedingt Weltmeister werden. 120 Minuten rannten die Gastgeber gegen ein deutsches Abwehrbollwerk an. Am Ende stand ihnen Toni Schumacher im Weg. Der Torwart parierte beim Elfmeterschießen die Schüsse von Fernando Quirarte und Raul Servin, Deutschland siegte 4:1.

Weltmeisterschaft 1978, Vorrunde

Deutschland - Mexiko 6:0 - von bislang fünf deutschen Länderspiel-Siegen gegen die Mexikaner war dieser Erfolg bei der WM in Argentinien der deutlichste. Je zweimal Karl-Heinz Rummenigge und Heinz Flohe sowie Hansi Müller und Dieter Müller schossen in Natal die Tore für den Titelverteidiger. Für die Deutschen blieb es der einzige Sieg bei dieser enttäuschenden WM. Mexiko verlor jedes seiner drei Spiele.

Daten zum Spiel Deutschland - Mexiko

Alle bisherigen Duelle

erstellt am 29.Jun.2017 | 06:48 Uhr