Ziel Saisonabschluss : DFL: Fall Dynamo stellt Fortführung im Moment nicht in Frage

Eine Mannschaft ist schon wieder raus, bevor es losgeht. Dynamo Dresden wird seine ersten beiden Spiele zum Neustart der Zweiten Liga nicht bestreiten können. Der Krisenmodus der DFL wird auf die nächste harte Probe gestellt.

von dpa

10. Mai 2020, 04:03 Uhr

Der Quarantäne-Fall Dynamo Dresden bringt die ersten Pläne zum Neustart der 1. und 2. Bundesliga bereits durcheinander.

Obwohl die Mannschaft des Tabellenletzten nach zwei weiteren positiven Corona-Tests zwei Wochen weder spielen noch trainieren darf, sieht die Deutsche Fußball Liga den Neustart im Unterhaus aber derzeit nicht in Gefahr. «Wenn Dresden jetzt 14 Tage in die Quarantäne geht, dann ist das für den Moment noch kein Grund, die Fortführung der Zweiten Liga komplett in Frage zu stellen», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

«Von den 81 Spielen sind nur zwei betroffen. Klar ist, es gibt sicherlich eine Größe, dann ist das irgendwann nicht mehr machbar», sagte der 51-Jährige. Eine Zahl wollte Seifert auf Nachfrage nicht nennen. Es sei auch davon abhängig, wann so etwas passieren würde.

Die Nachricht von der häuslichen Quarantäne für die komplette Mannschaft, den Trainer- und den Betreuerstab des Tabellenletzten Dynamo Dresden erreichte Seifert am Samstagnachmittag. Das zuständige Gesundheitsamt der sächsischen Landeshauptstadt verordnete die Komplett-Quarantäne, nachdem die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski seit Donnerstag erst wieder im Teamtraining gewesen war und zwei Einheiten «unter Vollkontakt» absolviert hatte.

Das Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, die in einer Woche erfolgen soll, sah nur eine Quarantäne für den positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Spieler vor. Seifert bekräftige im ZDF, dass man immer betont habe, dass die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden würden. Wenn andere Ämter ebenso entscheiden würden wie die Dresdner, dann sei das eben so, sagte Seifert. Für die Dynamo-Spieler, Trainer und Betreuer war es bereits die dritte Testreihe. Bei der ersten hatte es einen positiven Test gegeben.

Namen nannte der Verein mit Verweis auf die Privatsphäre nicht. Die beiden nun positiv getesteten Profis seien in den vergangenen Tagen medizinisch unauffällig gewesen und gegenwärtig weiterhin symptomfrei.

«Wir haben in den zurückliegenden Wochen sowohl personell als auch logistisch einen enormen Aufwand betrieben, um alle vorgeschriebenen medizinischen und hygienischen Maßnahmen strikt umzusetzen», betonte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Minge. «Wir stehen im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der DFL, um alle weiteren Schritte abzustimmen.»

Die Partie der Dresdner am 17. Mai bei Hannover 96 kann zunächst nicht stattfinden, ebenso das Heimspiel am darauffolgenden Wochenende gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Diskussionen um mögliche Wettbewerbsnachteile durch die häusliche Quarantäne während die Rivalen spielen und trainieren, dürfte nun auch noch mal richtig befeuert werden.

Seifert kündigte im ZDF Gespräche mit allen Zweitligisten in der kommenden Woche an. «Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne», sagte der DFL-Boss, den ein solches Szenario auch nicht überraschte: «Ich interpretiere das nicht als Rückschlag. Es war völlig klar, dass das passieren konnte.»