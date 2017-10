Bundesliga am Samstag : Erneuter Rückschlag für BVB - Leipzig siegt weiter

vergrößern 1 von 5 Foto: Hasan Bratic 1 von 5









von dpa

erstellt am 21.Okt.2017 | 17:37 Uhr

Am Ende einer enttäuschenden Woche hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen.

Der BVB kam am 9. Spieltag trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt hinaus. Und der gescholtene Torhüter Roman Bürki, dessen Vertrag gerade bis 2021 verlängert wurde, brachte den Gegner wieder ins Spiel. Profiteur war RB Leipzig, das beim Startelf-Comeback von Timo Werner 1:0 (1:0) gegen dessen Ex-Club VfB Stuttgart gewann und mit 19 Punkten bis auf einen Zähler an Dortmund heranrückte.

Meister Bayern München konnte die Borussia mit einem hohen Sieg beim Hamburger SV am Abend (18.30 Uhr) sogar an der Tabellenspitze ablösen. Für Aufsehen sorgte Bayer Leverkusen, das trotz eines Pausenrückstands mit 5:1 (0:1) beim rheinischen Konkurrenten Borussia Mönchengladbach gewann. Der 18-jährige Kai Havertz überragte mit der direkten Beteiligung an den ersten drei Toren.

Aufsteiger Hannover 96 rückte dank des Doppelpacks von Niclas Füllkrug beim 2:1 in Augsburg auf einen Europa-League-Platz vor. Am Freitag hatte sich Schalke 04 mit einem 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 vorerst auf Rang vier vorgespielt.

Die Zuschauer in der Frankfurter Arena sahen ein atemberaubendes Spiel, in dem es hin und her ging. Dortmund führte durch Nuri Sahin (19. Minute) und Maximilian Philipp (57.) scheinbar sicher. Aber der in der Kritik stehende Schweizer Keeper Bürki, der in der Champions League in Nikosia patzte, rempelte dann Frankfurts Ante Rebic im Strafraum um. Sebastien Haller verwandelte sicher (64.), und Marius Wolf (68.) glich wenig später aus. Chancen zum Sieg waren danach für beide Seiten reichlich vorhanden.

Spannend machte es auch RB Leipzig, aber letztendlich war Marcel Sabitzer (13.) mit seinem herrlichen Treffer der Matchwinner zum vierten Pflichtspielsieg in Serie. RB entwickelt sich trotz der ständigen Rotation von Trainer Ralph Hasenhüttel zum ernsthaften Titelkandidaten.

Atemberaubend spielte Bayer Leverkusen in Mönchengladbach auf. Nach dem Pausenrückstand durch Fabian Johnson Tor (7.) drehten Sven Bender (48.), Leon Bailey (59.), Julian Brandt (61.), Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) die Begegnung zum ersten Auswärtssieg der Saison.

