WM-Qualifikation : Dramatische Schlussphase: Schottland und England spielen 2:2

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die WM 2018 einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Duell bei Erzrivale Schottland kamen die Three Lions in Glasgow nur zu einem 2:2 (0:0).