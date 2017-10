2. Fußball-Bundesliga : Dresden & Pauli gelingen Auswärtssiege - Spitzenreiter Kiel

vergrößern 1 von 3 Foto: Uwe Anspach 1 von 3





von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 16:29 Uhr

Der Abwärtstrend des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verlor das Kellerduell gegen Dynamo Dresden mit 0:2 (0:1). Der Tabellen-16. schaffte in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg.

Zwei Traumtore bescherten Dresden den verdienten Auswärtserfolg: Niklas Kreuzer verwandelte einen Freistoß direkt und Peniel Mlapa traf aus rund 30 Metern. «Das ist natürlich verdammt bitter», sagte FCH-Profi Marc Schnatterer. Und Schmidt kritisierte: «Nach dem 0:1 hat der Ruck durch die Mannschaft gefehlt.»

Der FC St. Pauli hat unterdessen seine beeindruckende Auswärtsserie fortgesetzt. Mit dem 2:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig feierten die Hanseaten saisonübergreifend ihren achten Sieg im neunten Spiel in der Fremde. Bedanken konnte sich St. Pauli aber diesmal beim Torhüter. Robin Himmelmann parierte einige Chancen, wie den Strafstoß von Onel Hernandez. «Ohne seine Qualitäten wären wir mit 0:2 oder 0:3 in die Pause gegangen. Dann wäre es sehr schwer geworden, noch einmal zurückzukommen», sagte St. Paulis Trainer Olaf Janßen.

Im dritten Sonntagsspiel setzte sich der SV Sandhausen mit 2:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg durch und kletterte auf Tabellenrang drei. Trotzdem, so Doppeltorschütze Lucas Höler, bleibe das Saisonziel «so schnell wie möglich 40 Punkt zu erreichen - dann schauen wir weiter».

Bereits am Samstag war Holstein Kiel ein weiterer Coup gelungen. Der Aufsteiger gewann gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0) und eroberte die Tabellenführung. Fortuna Düsseldorf reicht am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den MSV Duisburg jedoch ein Punkt, um die «Störche» von Platz eins zu verdrängen. Gegen die Bochumer profitierte Kiel von einem Eigentor des VfL-Keepers Manuel Riemann, dem der Ball beim 1:0 nach einer Rückgabe am Fuß versprang und von dort ins Tor kullerte.

Auch Arminia Bielefeld überraschte am Samstag und stoppte den Höhenflug des 1. FC Nürnberg. Nach zuvor drei Siegen in Serie verloren die Franken mit 1:2 (0:0) und verpassten die anvisierte Tabellenspitze. «Es nervt natürlich, wenn man zuhause verliert», sagte FCN-Kapitän Hanno Behrens. Union Berlin gelang derweil mit 2:1 (0:0) beim FC Erzgebirge Aue der zweite Sieg hintereinander.

Bereits am Freitag hatte der 1. FC Kaiserslautern mit dem 3:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth seinen ersten Saisonsieg gefeiert und damit Jeff Strasser ein perfektes Trainerdebüt beschert. Die Pfälzer gaben die Rote Laterne an Fürth ab. «Wir verfallen nicht in Euphorie. Wir haben einen kleinen Schritt nach vorn gemacht und werden noch viele weitere machen müssen», sagte Strasser. Der FC Ingolstadt jubelte im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Darmstadt 98 über ein 3:0 (1:0) und den ersten Heimsieg im fünften Anlauf.

Aktueller Spieltag

Aktuelle Tabelle