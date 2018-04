DFB-Pokal : Einzug ins Finale: FC Bayern demontiert auch Leverkusen

Viele glaubten, der FC Bayern könne bei zuletzt starken Leverkusenern im Halbfinale des DFB-Pokals wanken. Die Antwort des Meisters war deutlich: Durch ein 6:2 zogen die Bayern ins Endspiel ein,

von dpa

18. April 2018, 07:14 Uhr

Der FC Bayern München ist national weiter eine Klasse für sich.

Die Meisterschaft ist schon sicher und im DFB-Pokal warfen die Münchner nach Vizemeister RB Leipzig und Titelverteidiger Borussia Dortmund nun auch den Bundesliga-Dritten Bayer Leverkusen raus - und das durch ein 6:2 im gegnerischen Stadion. Das Finale am 19. Mai in Berlin soll aber nicht das letzte Spiel des im Sommer in die Rente gehenden Trainer Jupp Heynckes (72) werden - die Bayern wollen auch ins Champions-League-Finale eine Woche später.

TRIPLE-TRAUM: Nach dem deutlichen Sieg in Leverkusen dachten die Münchner schon an die Halbfinals in der Champions gegen Real Madrid am 25. April und 1. Mai. «Besonders ist es erst, wenn man Titel holt», sagte der dreifache Torschütze Thomas Müller: «Aber der Hunger ist noch größer geworden, die Gier ist da. Gegen Real brauchen wir etwas Glück, aber alles ist möglich.» Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte: «Wenn einer Real schlagen kann, dann ist es der FC Bayern.»

ULLE ZUM DFB: Richtig deutlich wurde das Spiel erst, nachdem Bayern-Torhüter Sven Ulreich beim Stande von 2:1 zweimal mit guten Paraden den Ausgleich verhinderte. Kapitän Thomas Müller und Sportdirektor Hasan Salihamidzic empfahlen den Dauer-Vetreter des seit September verletzten Manuel Neuer denn auch für die Nationalmannschaft. «Natürlich ist er das», sagte Salihamidzic auf die Frage, ob Ulreich ein Kandidat für die WM in Russland sei. Müller erklärte. «Ulle ist auf jeden Fall eine exzellente Option. Es ist klar, dass das Thema nach solch einem Spiel von ihm wieder hochköchelt, und das hat er sich auch verdient. Er bringt viele Attribute mit, aber die Entscheidung trifft der Trainer.»

RÄSON: Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Niko Kovac zur nächsten Saison nach München hatte Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic den FC Bayern öffentlich attackiert. Und sich gleich einen heftigen Konter von Bayern-Präsident Uli Hoeneß eingefangen. Salihamidzic und Bobic haben sich am Montag ausgesprochen, offiziell sind beide Seiten versöhnt. Freilich berichtete Rummenigge von der Aussöhnung mit Zynismus: «Fredi ist durch die mahnenden Worte von Uli und mir zur Räson gekommen und etwas runtergekühlt.»

BAYER-FRUST: Vor dem Spiel waren die jungen Wilden von Bayer Leverkusen forsch gewesen. Sie hatten ihre Chance gewittert, entsprechend groß war nachher der Frust. «Das ist eine Riesen-Klatsche», sagte Abwehrspieler Jonathan Tah. Trainer Heiko Herrlich erklärte: «Wir haben drei Tore kurz hintereinander bekommen. Das sieht bitterböse aus. Wir haben richtig auf die Fresse gekriegt.» Zeitweilig hatte sein Team gut mitgehalten. Dennoch kam Herrlich zu der Analyse: «Bayern ist in dieser Form für uns nicht zu schlagen.»