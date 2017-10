Als erster Deutscher : Ex-Bundesliga-Profi Foda neuer österreichischer Teamchef

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 18:42 Uhr

Für Dienstagmittag ist eine Pressekonferenz mit dem gebürtigen Mainzer und früheren Bundesliga-Profi angekündigt, der die Auswahl bereits am 14. November in Wien gegen Uruguay erstmals betreuen wird. Wichtigstes Ziel des neuen Coaches sei die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2020, die in 13 Ländern Europas ausgetragen wird. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Ende der EM-Qualifikation 2019 und würde sich im Fall der Endrunden-Teilnahme bis zum Sommer 2020 verlängern.

Foda trainiert aktuell noch den österreichischen Verein Sturm Graz, bei dem er bereits in der Vergangenheit gearbeitet hatte und zu dem er nach seinem Auswahl-Debüt bis zum Jahresende zurückkehrt. Er führte den Club zum Pokalsieg 2010 und zur Meisterschaft 2011. Der ehemalige deutsche Nationalspieler betreute in der Vergangenheit zudem den 1. FC Kaiserslautern. Bei beiden Vereinen lief er in seiner aktiven Zeit auch als Spieler auf.

Koller musste den Posten nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland räumen. In den sechs Jahren unter der sportlichen Führung des Schweizers feierte das ÖFB-Team 25 Siege in 54 Länderspielen.

ÖFB Homepage

ÖFB auf Twitter

ÖFB auf Facebook