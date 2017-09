Nachfolger von Fleming : Ex-Europameister Rödl übernimmt Amt als Bundestrainer

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 2

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 10:25 Uhr

Der 48 Jahre alte bisherige Assistent wird erstmals bei der WM-Qualifikation im November für das Team verantwortlich sein. «Wir haben viel Talent und jetzt bei der EuroBasket gesehen, was möglich ist, wenn wir als Team zusammenstehen», sagte Rödl in einer Mitteilung des Deutschen Basketball Bundes. «Ich bin davon überzeugt, dass sich diese junge Mannschaft noch weiterentwickeln und dass sie noch viel Freude machen wird.»

Als Co-Trainer betreute Rödl die Mannschaft um NBA-Jungstar Dennis Schröder auch bei der EM in Tel Aviv und Istanbul. Dort erreichte die DBB-Auswahl das beste Ergebnis seit zehn Jahren und scheiterte erst im Viertelfinale an Spanien. «Niemand ist besser prädestiniert für den Job des Herren-Bundestrainers als Henrik Rödl», sagte Verbandschef Ingo Weiss. Es gebe bei der WM 2019, Olympia 2020 und der EM 2021, für die sich der DBB als Ausrichter bewerben will, «ambitionierte Ziele und Aufgaben».

Rödl ist seit dem 1. Januar 2016 hauptamtlicher Bundestrainer und war für die A2 und die U20 zuständig. In seiner aktiven Karriere gewann er mit dem deutschen Team 1993 die bislang einzige EM-Goldmedaille.

Profil Henrik Rödl