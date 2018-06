Video-Umfrage : Fans kritisieren Löws WM-Kader: "Das ist ein großer Fehler"

Der Bundestrainer lässt Leroy Sané zu Hause, Manuel Neuer ist in Russland dabei – für seine Entscheidung erntet Löw heftige Kritik.

von Tobias Bosse

04. Juni 2018, 17:02 Uhr

Hamburg | Bundestrainer Joachim Löw hat den endgültigen 23-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. Alle zwei Jahre muss der Bundestrainer diese unliebsame Entscheidung treffen, bei der es nun mal zwangsläufig Verlierer geben muss. Dieses mal heißen sie: Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané.

Insbesondere die Entscheidung auf den letztgenannten Sané zu verzichten, dürfte für viele offene Münder in der Republik gesorgt haben. Wurde der Youngster doch erst kürzlich zum besten Nachwuchsspieler der englischen Premier League gewählt.

Auch die Befragten kritisierten die Entscheidung des Bundestrainer und seines Teams scharf. Einer ging sogar so weit, dass er der Nationalmannschaft aufgrund dieses Verzichts ein vorzeitiges Ausscheiden in der Gruppenphase an den Hals wünschte.