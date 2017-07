Transfer-Hammer : FC Bayern holt Real-Star James Rodríguez

vergrößern 1 von 2 Foto: Juanjo Martin 1 von 2

München (dpa) - Der FC Bayern hat mit der Verpflichtung von James Rodríguez von Real Madrid einen spektakulären Transfercoup gelandet.

Die Münchner leihen den kolumbianischen Fußball-Nationalspieler von den Königlichen zunächst für zwei Jahre aus. Laut Mitteilung vereinbarte der deutsche Rekordmeister eine Kaufoption mit dem Champions-League-Sieger für den 25-Jährigen. James spielte bereits unter dem jetzigen Bayern-Coach Carlo Ancelotti beim spanischen Rekordmeister, ist mit seiner aktuellen Reservistenrolle beim Champions-League-Sieger aber schon länger nicht zufrieden.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten. Die Verpflichtung von James Rodríguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten», sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. «James ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler. Er ist selbst torgefährlich, bereitet viele Treffer vor und schießt obendrein tolle Standards. Mit diesem Transfer haben wir die Qualität unserer Mannschaft ohne Frage noch einmal erhöhen können.»

Dem Vernehmen nach bezahlen die Bayern zehn Millionen Euro Leihgebühr, die feste Verpflichtung 2019 würde 35 Millionen Euro kosten. Die Vertragsunterschrift erfolgt nach dem Medizincheck. James soll bei der am Sonntag beginnenden Asien-Tour schon dabei sein.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der WM 2014 in Brasilien Torschützenkönig. Anschließend wechselte er für 80 Millionen Euro von AS Monaco zu Real. Dort wurde er in drei Jahren je zweimal Champions-League-Sieger und Club-Weltmeister. Einmal holte er den spanischen Meistertitel. Insgesamt absolvierte James 111 Pflichtspiele für Madrid, erzielte dabei 36 Treffer und gab 41 Torvorlagen. Seine beste Saison spielte er bei Real unter Ancelotti.

James ist der fünfte Neuzugang der Münchner. Corentin Tolisso (22 Jahre) wechselte für die Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Bayern. Von 1899 Hoffenheim kamen die Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy (27) und Niklas Süle (21). U21-Europameister Serge Gnabry (21) wechselt von Werder Bremen an die Isar, liebäugelt allerdings mit einer schnellen Ausleihe.

