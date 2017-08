Rummenigge: «Keine Krise» : FC Bayern vertreibt die Sorgen mit Supercup-Titel

vergrößern 1 von 2 Foto: Guido Kirchner 1 von 2

Aus der Kabine erklang lauter Jubel. Ausgelassen wie selten feierten die Profis des FC Bayern den Gewinn des Supercups. Nach dem 5:4 (2:2;1:1) im Elfmeterschießen gegen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund schienen die Bedenken der vergangenen Tage mit einem Mal verflogen.

«Es war wichtig, dass wir die Niederlagen aus der Vorbereitung etwas abstreifen», sagte Weltmeister Thomas Müller. «Es war eine Wohltat zu gewinnen.» Fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Testspielen hatten die Münchner mächtig ins Grübeln gebracht.

Doch in Dortmund behielt das Team von Trainer Carlo Ancelotti trotz zweimaligen Rückstands durch die BVB-Treffer von Christian Pulisic (11. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (71.) die Nerven. Ein durch viel Druck erzwungenes Eigentor des Dortmunder Torhüters Roman Bürki (88.) wendete die drohende Niederlage ab. «Wir haben gezeigt, dass wir in keiner Krise sind. Heute hat die Mannschaft bewiesen, dass sie sich auf den Punkt konzentrieren kann», lobte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Ausgerechnet der Ersatz des noch immer verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer avancierte im Elfmeterschießen zum Matchwinner. Zwei gehaltene Elfmeter von Sven Ulreich ebneten den Weg zum insgesamt sechsten Triumph im Supercup. «Das tut gut nach dieser Vorbereitung», kommentierte der Keeper.

Dagegen schoben die Dortmunder Frust. Nur zwei Minuten fehlten zu einem ermutigenden Erfolgserlebnis nach zuletzt ebenfalls schwachen Testspielen. «Die zweite Halbzeit ging komplett an uns. Deshalb ist es bitter zu verlieren. Wir sind aber auf dem Weg besser zu werden», befand Mittelfeldspieler Nuri Sahin.

Eine unglückliche Premiere feierte der Videobeweis. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch am Abend in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, «lagen die kalibrierten Linien, die dem Video-Assistenten normalerweise bei Abseitsentscheidungen vorliegen und ihn unterstützen, aufgrund technischer Probleme in der ersten Halbzeit noch nicht vor».

Deshalb musste der Videoassistent ohne dieses technische Hilfsmittel entscheiden, ob Vorlagengeber Joshua Kimmich vor seiner Flanke auf Torschütze Robert Lewandowski (18.) im Abseits stand oder nicht. Bis zum Bundesligastart am 18. August sollen die technischen Probleme behoben sein.

