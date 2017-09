US Open : Federer scheitert im Viertelfinale an del Potro

Roger Federer hat das Duell mit Juan Martin del Potro verloren und bei den US Open das Halbfinale gegen Rafael Nadal verpasst. Der Schweizer Rekord-Grand-Slam-Sieger musste sich in New York dem Argentinier überraschend mit 5:7, 6:3, 6:7 (8:10), 4:6 geschlagen geben.