Motorsportler aus MV : Feuer vernichtet komplette Ausrüstung von Speedway-Profi Wölbert

von Thorsten Meier, Volker Beier

19. Januar 2022, 09:20 Uhr

Speedway-Profi Kevin Wölbert aus Heidhof bei Dömitz steht quasi über Nacht vor dem Nichts.

Speedway-Profi Kevin Wölbert aus Heidhof bei Dömitz steht quasi über Nacht vor dem Nichts. „Das ist ein furchtbarer Verlust. Für mich ist das ein Totalschaden“, sagt Kevin Wölbert entsetzt. Der Schock verschlägt ihm zwischendurch fast die Stimme. So richtig realisiert hat der 32-Jährige das Geschehen noch nicht. Er wirkt blass und erschöpft, denn die vergangenen Stunden hatten es in sich.

Thorsten Meier

Am späten Dienstagabend war neben seinem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Zwei Garagen brannten bis auf die Grundmauern nieder. Dem Vernehmen nach ist der Brand in einer benachbarten Garage ausgebrochen und hat dann auf Wölberts Gebäude übergegriffen.

Darin war neben der rund 32 Quadratmeter großen Werkstatt des außer in Deutschland unter anderem in England, Dänemark, Polen und Schweden aktiven Rennfahrers eine Gästewohnung für Wölberts Mechaniker untergebracht. Auch die Heizungsanlage für das angrenzende Wohnhaus ist zerstört.

„Die Nachbarn haben uns alarmiert“, erinnert sich Wölbert, der am Dienstagabend erst aus Dänemark zurückgekommen ist. Ein Blick in das Innere des verkohlten Gebäudes zeigt neben Schutt und Asche auch noch die Reste der sieben Motoren, die geschmolzen sind. Ebenso etliche Werkzeuge und spezielle Ersatzteile. Selbst die Pokale an der Wand im Nebenraum haben die Flammen nicht überstanden. „Das waren über 15 Jahre Erinnerungen, die unwiederbringlich weg sind. Die Werkstatt hatte ich selber neu aufgebaut. Auch verschiedene Motorräder sind zerstört, alles verbrannt. An ihnen habe ich sehr gehangen“, erzählt der gebürtige Pinnower. „Allein so ein Motor kostete 7500 Euro.“

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Mittwochmittag konnte Familie Wölbert den Schaden noch nicht genau beziffern. Im Polizeibericht wird er mit rund 250 000 Euro angegeben. Im Laufe des Nachmittags wollten sich die Wölberts einen genaueren Überblick verschaffen. Sicher ist, dass knapp zwei Monate vor den ersten geplanten Rennen Wölberts komplette Ausrüstung unbrauchbar ist. Wölbert hatte vor, in den kommenden Tagen die Maschinen für die anstehende Saison vorzubereiten.

Die Kriminalpolizei Ludwigslust war vor Ort und ermittelt nun wegen der noch völlig unklaren Brandursache. 70 Kameraden von den Feuerwehren aus Dömitz, Lübtheen, Eldena, Malliß und Alt Jabel waren zuvor im Einsatz. Nach Polizeiangaben wurde ein Nachbar beim Versuch, sein Auto aus der brennenden Garage zu retten, leicht verletzt.

Ralf Drefin

Große Spendenbereitschaft

In sozialen Netzwerken wurde noch am Mittwochvormittag eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Bisher waren dort bereits mehr als1600 Euro als Unterstützung zugesagt. Dennoch ist der 32-jährige Profi derzeit zur Untätigkeit verdammt, die Fortsetzung seiner Karriere ist derzeit gefährdet.