Grand Prix von Deutschland : Formel-1-Debakel für Ferrari: Vettel und Leclerc raus

Nach dem vorzeitigen Aus von Sebastian Vettel in der Qualifikation zu seinem Formel-1-Heimrennen auf dem Hockenheimring hat Charles Leclerc das Debakel für Ferrari komplett gemacht.

von dpa

27. Juli 2019, 16:04 Uhr

Der Monegasse musste ohne gezeitete Runde seinen Wagen in der dritten K.o.-Runde in der Garage stehen lassen. Ein Weiterfahren war für den 21-Jährigen nicht mehr möglich. Leclerc wurde immerhin noch Zehnter. Vettel hatte wegen Problemen mit der Luftzufuhr zum Turbolader schon in der ersten K.o.-Runde sein Auto in der Box abstellen müssen.