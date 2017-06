Busta gibt auf : French Open: Nadal im Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Der 25-Jährige musste in Paris beim Stand von 6:2, 2:0 aus Sicht von Nadal passen. Die Partie dauerte lediglich 51 Minuten. Nadal strebt beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event seinen zehnten Titel an. Auf dem Weg zu La Décima bekommt er es am Freitag mit dem Gewinner des Duells zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und dem Österreicher Dominic Thiem zu tun.

07.Jun.2017