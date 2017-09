Vuelta : Froome führt weiter souverän - de Gendt Tagessieger in Gijón

vergrößern 1 von 2 Foto: Yuzuru Sunada 1 von 2

Am Samstag bietet der gefürchtete Anstieg auf den Angliru in Asturien die letzte Chance für seine Konkurrenten, an der Spitze des Gesamtklassements noch etwas zu ändern. Auf 12,5 Kilometern sind auf der vorletzten Etappe bis zu 23,5 Steigungs-Prozente zu meistern. Im Ziel der 19. Etappe in Gijón blieb alles beim Alten. Der viermalige Tour-de-France-Triumphator Froome führt das Gesamtklassement weiter mit 1:37 Minuten vor dem Italiener Vincenzo Nibali an, dem Vuelta-Sieger von 2010. Dritter ist der Niederländer Wilco Kelderman (+2:17).

Den Tagessieg in Gijón sicherte sich nach 149,7 Kilometern Thomas de Gendt. Der Belgier war der Schnellste einer neunköpfigen Spitzengruppe, die das Ziel über 12 Minuten vor dem Verfolgerfeld mit Froome an der Spitze erreichte. Der nimmermüde Alberto Contador, der sich bei dieser Vuelta vom Radsport verabschiedet, attackierte erneut. In der Endabrechnung machte er am Freitag aber keine einzige Sekunde gut. Die Steigung auf den Angliru ist seine letzte Hoffnung, vielleicht doch noch auf den dritten Platz des Gesamtklassements vorzustoßen.

Die Vuelta endet am Sonntag in Madrid nach den letzten 117,6 Kilometern. Ein Angriff auf das Rote Trikot ist im Finale nicht mehr zu erwarten.

