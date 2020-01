Nach Pokal-Triumph in Japan : Gespräche mit Bundesligisten: Kehrt Lukas Podolski nach Deutschland zurück?

Der 34-jährige Ex-Nationalspieler will weiterspielen. Unter den interessierten Vereinen sollen sich auch Exoten tummeln.

02. Januar 2020, 10:34 Uhr

Tokio | Lukas Podolski feierte im goldenen Lametta-Regen mit Andrés Iniesta, heizte mit dem Kaiserpokal in der Hand den Fans in der Kurve ein und genoss den historischen Moment in vollen Zügen. Am Ende des womöglich letzten Kapitels seines Japan-Abenteuers gewann der Ex-Nationalspieler mit Vissel Kobe und dem Ex-HSV Trainer Thorsten Fink das Pokalfinale und damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Podolskis Verein bei Kobe Vissel läuft aus – seine Karriere will er jedoch nicht beenden.

"Das Paket muss passen"

"Es war eine lange Saison, jetzt fliege ich Freitag nach Hause – und mache mir dann in Ruhe Gedanken über meine Zukunft", sagte der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler dem "Kölner Express". Nach Informationen des "Kölner Stadtanzeigers" und des "Express" soll es in den nächsten Tagen Gespräche mit Geschäftsführer Alexander Wehrle über eine mögliche Zukunft beim Bundesligisten und Podolskis Ex-Verein 1. FC Köln geben.

Lukas Podolski Seine bisherigen Stationen 2006 bis 2009: 1. FC Köln

2009 bis 2012: FC Bayern München

2012 bis 2015: 1. FC Köln

2015 bis 2017: FC Arsenal (mit zwischenzeitlicher Leihe bei Inter Mailand)

(mit zwischenzeitlicher Leihe bei Inter Mailand) 2017 bis 2020: Vissel Kobe







Köln kämpft nach dem Aufstieg zu dieser Saison um den Klassenerhalt, gerade einmal 17 Punkte verzeichnet – Platz 15. Auch dort ist mit Markus Gisdol ein ehemaliger Trainer des HSV im Amt. Die Kölner haben nach Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg (beide 18 Tore) mit 19 Treffern die harmloseste Offensive. Podolski könnte Abhilfe schaffen, und das nicht nur in seiner Rolle als Angreifer. Der 34-Jährige ist eine lebende Legende in Köln: 181 Spiele absolvierte er für die Geißböcke, markierte in dieser Zeit 86 Treffer und legte 42 Tore auf. Eine Rückkehr würde die Stimmung in Köln milde ausgedrückt verbessern.

Einen Termin für das Treffen gebe es aber noch nicht. "Ich würde gerne weiterspielen, aber das Paket muss passen", sagte Podolski. Vielleicht kehrt der Offensivspieler aber auch zurück ins Land des Lächelns.

Auch Japan bleibt ein Thema, das ist ein tolles Land und es macht Spaß hier zu spielen Lukas Podolski





Seinen Triumph in Japan kostete Podolski voll aus. "Champions. Nach 25 Jahren haben wir für Kobe Geschichte geschrieben", schrieb er auf Twitter. "Danke an die Fans für die Unterstützung und die unglaubliche Atmosphäre. Habt eine tolle Party in Kobe."





Während Trainer Fink auf einen Verbleib seines Stars hofft, stehen Interessenten offenbar Schlange. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete zuletzt von interessierten Vereinen aus den USA, Polen, Mexiko und Brasilien. Sicher scheint aber lediglich, dass Podolski seine Karriere im Gegensatz zum für ihn im Pokalfinale eingewechselten früheren Welt- und Europameister David Villa nicht beenden wird.



Podolski erst nach aktiver Karriere nach Köln?

Die Zeitung listete als mögliche neue Stationen Chicago Fire – den Ex-Club von Podolski-Kumpel Bastian Schweinsteiger – und Gornik Zabrze aus Podolskis polnischer Heimat auf. Gehandelt werden zudem CF Monterrey in Mexiko und Flamengo Rio de Janeiro. In Köln scheinen die Verantwortlichen auch eher darauf bedacht, Podolski nach dessen aktiver Karriere prominent einzubinden. Der Stürmer hält seit jeher eine enge Beziehung zur Domstadt, in der er längst auch als Geschäftsmann tätig ist. Am 12. Januar wird der beliebte Profi bei dem von ihm veranstalteten Hallencup in Gummersbach dabei sein. Das Gespräch mit dem 1. FC Köln soll dann bereits über die Bühne gegangen sein.