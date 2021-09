FC Liverpool : 100. Reds-Tor von Salah - Klopp: „Absolut herausragend“

Mo Salahs nächstes Rekordtor hat dem FC Liverpool zwar nicht zum Sieg gereicht, Trainer Jürgen Klopp lobte nach dem spektakulären 3:3 (1:1) gegen Aufsteiger FC Brentford seinen Ausnahmestürmer dennoch in den höchsten Tönen.

London | Denn durch sein 100. Tor für die Reds avancierte der 29-jährige Ägypter zu dem Fußballer, dem das in der englischen Premier League am schnellsten in der Clubgeschichte gelang. Zuvor hatte Salah, der in der Saison 2014/2015 für den FC Chelsea spielte, bereits beim 3:0 gegen Leeds United sein 100. Tor in der höchsten englischen Spielklasse geschossen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.