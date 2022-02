Fussball : 14 Tore in drei Spielen: Seoane will „die Welle mitnehmen“

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hofft nach 14 Toren in den vergangenen drei Bundesligaspielen auf eine Fortsetzung des Offensiv-Feuerwerks seines Teams. „Ich versuche, die Welle mitzunehmen“, sagte der Schweizer vor der Freitag-Partie beim FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN).

Die fünf Gegentore in den Spielen gegen Augsburg (5:1), in Dortmund (5:2) und gegen Stuttgart (4:2) grämen ihn deshalb wenig. „Wenn wir eine Welle haben, in der wir viele Tore erzielen, nehme ich die Gegentore gerne entgegen“, sagte er: „Wenn wir eine Phase haben, in der wir vorne weniger effizient und nicht im Flow sind, werden wir sicher viel mehr Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.