Bundesliga : 1899 bestätigt: Saison-Aus für Hoffenheim-Keeper Baumann

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden beiden Saisonspielen auf Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten.

Sinsheim | Der 30-Jährige hat seit einiger Zeit mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen und daher sein Pensum schon in den vergangenen Wochen reduziert. „Oli hat sich in den vergangenen Wochen dankenswerterweise in den Dienst der Mannschaft gestellt und war der gewohnt verlässliche Rückhalt in einer herausfordernden Saison“, sagte Sportchef Alexander Rosen. Zuv...

