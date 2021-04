Bundesliga-Abstiegskampf : 1899-Coach Hoeneß: Hertha-Quarantäne trifft mehrere Clubs

Verzehrter Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga: Durch die Spielverschiebungen wegen der Corona-Quarantäne von Hertha BSC sieht Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auch indirekte Folgen für die Konkurrenz.

Zuzenhausen | „Das verändert schon etwas, insbesondere für die Hertha, aber auch für andere Clubs“, sagte der 38-Jährige. So tritt die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg an, der unter der Woche kein Spiel hatte. Die Südbadener hätten ursprünglich in Berlin antreten müssen und seien nach der Absage jetzt „frisch“, so Hoeneß. Sein eige...

