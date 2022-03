Bundesliga : 20 Personen: Mainzer Corona-Ausbruch geht weiter

Die Zahl der Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 hat sich auf 20 erhöht.

Das für diesen Sonntag ursprünglich geplante Spiel gegen Borussia Dortmund war am Freitag abgesetzt und auf den 16. März (18.30 Uhr/DAZN) verlegt worden. „Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne“,...

