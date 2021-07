Transfermarkt : 85 Millionen Euro: Sancho von BVB zu Manchester United

Fußball-Profi Jadon Sancho (21) steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United.

Dortmund | Über die „grundsätzliche Einigung“ informierten beide Clubs am Mittwoch. Der englische Rekordmeister zahlt demnach „eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro“, hieß es in der Pflichtmitteilung der Borussia an die Börse. ...

