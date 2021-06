2. Liga : 96-Boss räumt Fehler ein: „Schrittweise zurückentwickelt“

Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hält weiter am Ziel Erstliga-Aufstieg in den kommenden Jahren fest.

Hannover | „Natürlich bleibt das Ziel der Bundesliga-Aufstieg. Aber in einer realistischen Zeitachse, also in den nächsten ein bis drei Jahren“, sagte der 77-Jährige im Interview der „Sport Bild“. Kind rechnet in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit sehr starker Konkurrenz. „Die 2. Liga ist nach den Ab- und Aufstiegen von Schalke, Bremen, Dresde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.