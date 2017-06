«Liga stark wie nie» : 96-Coach Breitenreiter erwartet schwere Saison

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

«Die Liga ist so stark wie nie zuvor. Es gibt meiner Meinung nach keine Mannschaft, die man schon von Anfang an auf den Abstiegsplatz setzen kann», sagte Breitenreiter in einem im Vereins-TV veröffentlichten Interview. Ziel des Aufsteigers könne es daher erst einmal nur sein, den Abstieg zu vermeiden. «Es geht zunächst nur darum, die Klasse zu halten», sagte Breitenreiter. Wenn darüber hinaus die eine oder andere Überraschung gelingen würde, wäre das toll.

Hannover steigt am Montag als erster Erstligist in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. In den ersten Wochen gehe es vor allem darum, «Körner zu sammeln», kündigte Breitenreiter einige intensive Einheiten für seine Spieler an. Nach einer kurzen Pause gehe es im zweiten Teil der Vorbereitung dann um den spielerischen Feinschliff.

Bis dahin soll auch noch der eine oder andere neue Spieler kommen. Bislang haben die Niedersachsen Matthias Ostrzolek (Hamburger SV), Michael Esser (SV Darmstadt 98), Yousef Emghames (FC Bayern München U19), Pirmin Schwegler (TSG 1899 Hoffenheim), Tom Baller (Borussia Mönchengladbach U23) und Julian Korb (Borussia Mönchengladbach) verpflichtet.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:11 Uhr