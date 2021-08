Wegen Corona-Pandemie : Abstellungspflicht & Quarantäne: DFL im Austausch mit Clubs

Die Deutsche Fußball Liga bezieht eine klare Position zur Abstellungspflicht von Spielern für Länderspiele in Südamerika trotz Corona-Quarantäne-Pflichten.

Frankfurt am Main | „Die DFL befindet sich in engem Austausch mit in Bezug auf Länderspiele betroffenen Clubs, die sich zwecks Klarheit über mögliche Quarantäne-Verpflichtungen für zurückkehrende Spieler mit den lokalen Behörden abstimmen“, sagte ein DFL-Sprecher auf dpa-Anfrage. Dies gelte primär für Abstellungen von Spieler des südamerikanischen Verbandes Conmebol. ...

