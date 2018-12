Drei Bundesligisten im Lostopf : Champions League: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt?

Die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League findet noch in diesem Jahr in der UEFA-Zentrale in Nyon statt.

von Gregory Straub

12. Dezember 2018, 07:23 Uhr

Hamburg | Nach den teilweise spektakulären Entscheidungen am Dienstagabend in der Champions League stehen vor den abschließenden acht Gruppenspielen am Mittwoch bereits 15 der 16 Achtelfinalteilnehmer fest. Lediglich in Gruppe F ist noch die Frage offen, ob es Olympique Lyon oder Schachtjor Donezk Manchester City in die Runde der letzten 16 und damit in den Lostopf der Auslosung schaffen.

Champions League: Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale statt?

Große Überraschungen sind bislang ausgeblieben: In Gruppe A qualifizierte sich neben dem souveränen Gruppensieger Borussia Dortmund auch Atletico Madrid, in Gruppe B lösten neben dem FC Barcelona auch die Tottenham Hotspurs das Ticket für das Achtelfinale. Die spannendste Konstellation hatte die Gruppe C zu bieten, in der sich am Ende Paris St. Germain und der FC Liverpool für das Achtelfinale der Champions League qualifizierten – der SSC Neapel blieb auf der Strecke. In Gruppe D schließlich standen bereits vor den abschließenden Spielen der FC Porto und der FC Schalke 04 als die beiden Gruppenersten fest.

Damit haben sich einmal mehr die Mannschaften aus den großen europäischen Ligen durchgesetzt: Die Premier League stellt alleine vier Achtelfinalteilnehmer, aus der spanischen Primera Division kommen drei Mannschaften, genau so viele aus der Bundesliga.

Champions League: Drei Bundesligisten im Achtelfinale

Mit der Champions League geht es dann im kommenden Jahr weiter. Die Achtelfinalspiele sind für Februar und März 2019 terminiert: Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12./13. Februar 2019 sowie am 19./20. Februar 2019 ausgetragen. Die Rückspiele finden am 5./6. und 12./13. März 2019 statt. Die jeweiligen Gruppensieger zuerst auswärts und haben im Rückspiel Heimrecht.

Die Auslosung der acht Partien, bei denen es unter anderem zu so spektakulären Aufeinandertreffen wie FC Liverpool gegen Borussia Dortmund kommen könnte, findet am kommenden Montag, 17. Dezember ab 12 Uhr in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon statt. Wichtig: Im Achtelfinale der Champions League kann es noch nicht zu Duellen zweier Mannschaften aus der selben Liga kommen. So ist beispielsweise ein Revierderby zwischen der als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogenen Borussia aus Dortmund und dem Zweiten der Gruppe D, dem FC Schalke 04, nicht möglich. Auch zu einem Stadtduell zwischen Real und Atletico Madrid kann es noch nicht kommen.

Die qualifizierten Mannschaften für das Achtelfinale der Champions League:

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

FC Barcelona

Tottenham Hotspurs

Paris St. Germain

FC Liverpool

FC Porto

FC Schalke 04

FC Bayern München

Ajax Amsterdam

Manchester City

Real Madrid

AS Rom

Juventus Turin

Manchester United

Schachtjor Donezk oder Olympique Lyon

