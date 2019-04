Champions League kompakt : Ajax-Star: Erst Macho-Spruch über eigene Freundin – dann Traumtor gegen Juventus

David Neres schreibt gegen "Juve" sportliche Schlagzeilen, der FC Barcelona gewinnt bei Manchester United.

von Gregory Straub

10. April 2019, 22:52 Uhr

Manchester/Amsterdam | Die Ergebnisse des Abends:

0:1 Shaw (ET/12.)

Ajax Amsterdam - Juventus Turin 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ronaldo (45.), 1:1 Neres (46.)

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona und Italiens Champion Juventus Turin haben einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Barca siegte am Mittwoch mit Marc-André ter Stegen im Tor bei Manchester United 1:0 (1:0) und hat damit beste Chancen, erstmals seit 2015 wieder unter die besten Vier Europas vorzudringen. Juventus kam nach einem Tor von Superstar Cristiano Ronaldo bei Ajax Amsterdam zu einem 1:1 (1:0). Ex-Weltmeister Sami Khedira wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Leistung des Abends:

Ajax Amsterdam begeisterte wie schon im Achtelfinal-Heimspiel gegen Real Madrid mit einer beeindruckenden Leistung. Wie schon gegen die Spanier (1:2) gelang der jungen niederländischen Truppe aber auch gegen Juventus Turin kein Heimsieg. Dabei hatten die Ajacieden wesentlich mehr vom Spiel und vor allem auch die deutlich besseren Chancen. Spielerisch, kämpferisch und leidenschaftlich legte brannte Ajax ein Feuerwerk ab, das Juventus vermutlich auch noch im Rückspiel ordentlich beschäftigen wird. Dass Ajax auch auswärts bestehen kann, zeigte das Achtelfinal-Rückspiel bei Real Madrid: 4:1 hieß es da am Ende für die Weiß-Roten ...

Spieler des Abends:

Er blieb ansonsten eigentlich blass und unauffällig, dennoch: Wieder einmal erzielte Cristiano Ronaldo ein Tor in der Champions League. Der Portugiese kommt damit in 161 Spielen bereits auf 125 Tore in der europäischen Königsklasse. Beinahe noch beeindruckender: Alleine in der K.O.-Phase traf der Portugiese in seiner persönlichen Champions-League-Historie schon 63 Mal. zum Vergleich: Der FC Arsenal kommt ingesamt auf 50 Tore in K.O.Spielen der Champions League. Paris St. Germain auf 34 und Manchester City auf 30. CR7 –der Mann scheint keine Grenzen zu kennen.

imago/Fotoarena





Szene des Abends:

Eigentlich hatte David Neres in den vergangenen Tagen eher für Schlagzeilen fernab des Fußballs gesorgt. Der 22-jährige Flügelflitzer hatte in einem Interview über seine deutsche Freundin Kira Winona gesprochen und erzählt, wie er sie kennengelernt hatte. "Ich habe sie bei Instagram gesehen, sie angeschrieben und gesagt: 'Ich bin David Neres, komm' zu mir'", lautete die mehr machomäßige als romantische Geschichte, wie sie der Brasilianer von sich gab. Nachdem seine Freundin und er im Internet diverse Hasskommentare erhalten hatte, ruderte Neres zurück und erklärte, einen Scherz gemacht zu haben. So glätteten sich die Wogen – und der Flügelflitzer konnte wieder auf dem Fußballfeld wirbeln. Das tat der Nationalspieler dann gegen Juventus Turin in der 46. Minute.

imago images / VI Images





Vom Anstoß weg war seine Mannschaft mit Power aus der Kabine gekommen, trotz des Pausenrückstands von 0:1. Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff schnappte sich Neres den Ball vom schläfrigen Verteidiger Joao Cancelo auf der rechten Turiner Abwehrseite, dribbelte in den Strafraum, ließ zwei Abwehrspieler aussteigen und schlenzte den Ball wunderbar ins lange Eck. Die Amsterdam Arena stand Kopf. Ein Tor, das in Entstehung und Vollendung wesentlich schöner war, als die schnöde Kennenlern-Geschichte von David Neres und seiner Freundin Kira.









Zahl des Abends: 48

Unfassbare 48 Ballkontakte hatte der FC Barcelona vor dem Führungstor in Manchester. Zwei Minuten und 14 Sekunden passten sich die Katalanen den Ball zu, ehe Busquets den Ball auf Messi in den Sechzehner chippte, dieser sich kurz drehte und an den Fünfmeterraum flankte. Dort köpfte Suarez den Ball aufs Tor, ehe ihn Luke Shaw noch leicht abfälschte, ehe er über die Linie ging. Die UEFA wertete den Treffer als Eigentor. Eigentlich schade, angesichts des beeindruckenden "Vorspiels". Im Vorfeld des Treffers waren übrigens alle Barca-Spieler mindestens ein Mal am Ball gewesen – bei maximal zwei Ballkontakten. (im Tweet sehen Sie eine Grafik mit den Ballkontakten der Barca-Spieler):





Tweets des Abends:

Die Choreografie in Amsterdam vor dem Spiel gegen Juventus erinnerte stark an das, was die Fans von eintracht Frankfurt in dieser Saison in der Europa League veranstalten.

Trotz einer starken ersten Hälfte geriet Ajax kurz vor der Pause durch Ronaldo in Rückstand. Ein Twitter-User nahm die aktuellen Neuigkeiten aus der Wissenschaft zum Anlass, eine Fotomontage zu basteln.

Und wenn wir schon bei Themen jenseits unseres Planeten sind, passt dieser Tweet ganz gut:

Bei Manchester gegen Barcelona wurden Erinnerungen an das CL-Finale von 1999 wach ... damals trafen Solskjaer und Sheringham in den letzten Sekunden gegen den FC Bayern ...