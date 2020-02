Ehemaliger Leipzig-Trainer : Ralf Rangnick zum AC Mailand? Italiener dementieren Berichte

Wird der ehemaliger Leipizig-Coach neuer Trainer und Sportdirektor beim AC Mailand?

03. Februar 2020, 20:25 Uhr

Der AC Mailand hat Berichte zurückgewiesen, wonach der italienische Traditionsclub in Verhandlungen mit dem früheren Bundesligatrainer Ralf Rangnick stehe. Die Nachricht entbehre jeder Grundlage, erklärte ein Club-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Rangnick-Berater Marc Kosicke war für eine Stellungnahme am Montagabend zunächst nicht zu erreichen. Bereits vor wenigen Wochen waren die Spekulationen über ein Rangnick-Engagement beim AC Mailand von beiden Seiten dementiert worden.

Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden. Die Verhandlungen seien "weit fortgeschritten". Die Unterschrift unter den Vertrag fehle allerdings noch, hieß es in dem Bericht. Rangnick selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Ralf Rangnick arbeitet noch für Red Bull

Rangnick hatte in Deutschland unter anderen Hannover 96, den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und bis zum Sommer als Übergangslösung erneut RB Leipzig trainiert. Seit dem 1. Juli ist er als Head of Sport und Development Soccer in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk von Red Bull tätig.

Den AC Mailand trainiert seit Oktober letzten Jahres Stefano Pioli. Er hatte einen Vertrag für zwei Jahre unterzeichnet.

Wem gehört der AC Mailand?

Ex-Ministerpräsident und Medien-Zampano Silvio Berluscino hatte den Verein 2017 an einen chinesischen Konzern verkauft. Seit Juli 2018 ist der Besitzer der amerikanische Hedgefonds-Investor Paul Elliott Singer (75) mit seiner Firma Elliott Management. Vom US-Magazin "Forbes" wurde Singer auf ein Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar geschätzt.

Singer hat Milan eine Investitionskur verordnet. 101 Mio Euro für Neuzugänge waren es im vergangenen Sommer. So kam u.a. Ante Rebic (25) aus Frankfurt. Der AC Mailan holte im Winter auch Zlatan Ibrahimovic (38) zurück. Der Schwede hat zunächst einen Vertrag bis Sommer – mit Option auf Verlängerung.

