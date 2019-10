WM-Qualifikation : Fußballspiel zwischen Nord- und Südkorea: Deshalb gibt es keine Livebilder

Zum Duell zwischen Nord- und Südkorea seien laut diverser TV-Sender keine südkoreanischen Journalisten erwünscht.

von dpa

15. Oktober 2019, 08:54 Uhr

Seoul | Beim ersten Fußballspiel zwischen Nord- und Südkorea in Pjöngjang seit 29 Jahren müssen die südkoreanischen Fans auf Livebilder verzichten. Die Bemühungen um eine Direktübertragung der Partie der zweiten Runde der Asien-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 seien gescheitert, teilten die Sender KBS, MBC und SBS mit. Es habe bis zum Montag von Nordkorea keine Antwort gegeben. Auch südkoreanische Journalisten dürften für das Spiel an diesem Dienstag nicht einreisen.

Enttäuschung über fehlende Kommunikation

Die Probleme mit der TV-Übertragung und den Reisemöglichkeiten für südkoreanische Fans hatten sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Das Vereinigungsministerium in Seoul hatte zuletzt seine Enttäuschung darüber geäußert, dass es zu organisatorischen Fragen praktisch keine Kommunikation zwischen beiden Seiten gebe.

Austausch stagniert

Ob Nordkorea Strafen des Weltverbands FIFA drohen, war zunächst unklar. Jeder Besuch von Südkoreanern im abgeschotteten Norden der koreanischen Halbinsel muss von der Regierung genehmigt werden. Beide Staaten befinden sich völkerrechtlich seit dem Korea-Krieg (1950-53) noch im Kriegszustand. Trotz der Annäherung seit Anfang des vergangenen Jahres stagniert der Austausch derzeit wieder.

Auch Interessant: Türken salutieren erneut – Hitlergrüße in Bulgarien



Die Nationalmannschaft Südkoreas um ihren Superstar Heung-Min Son von Tottenham Hotspur war am Sonntag zunächst nach Peking gereist, um von dort aus weiter nach Pjöngjang zu fliegen. Nach zwei Siegen in zwei Spielen führen derzeit beide koreanische Mannschaften die Tabelle in der Gruppe H vor den Teams aus Turkmenistan, dem Libanon und Sri Lanka an. Die Erstplatzierten der acht Asiengruppen sowie die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die nächste Runde.