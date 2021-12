Gemeinsame Erklärung nach Rassismus-Eklat : Am Tag danach: VfL Osnabrück und MSV Duisburg plädieren für Wiederholungsspiel

Mit einer gemeinsam und zeitgleich veröffentlichten Erklärung haben der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg am Tag nach dem Spielabbruch im direkten Duell wegen eines Rassismus-Eklats für ein Wiederholungsspiel plädiert.

Osnabrück | Wortgleich um 16.30 Uhr am Montag veröffentlichten die beiden Vereine ihr Pladoyer für ein Wiederholungsspiel unter dem Motto "Fußball darf nicht der Verlierer sein" in ihren Kommunikationskanälen. "Der MSV Duisburg und der VfL Osnabrück sprechen sich auch am Tag nach dem abgebrochenen Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena noch einmal deutlich gegen ...

