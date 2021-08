Eintracht Frankfurt : Angebot für Kostic? Krösche: „Bei uns ist nichts angekommen“

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat ein konkretes Angebot von Lazio Rom für Flügelspieler Filip Kostic dementiert.

Frankfurt am Main | „Bei uns ist nichts angekommen. Da kann ich nichts zu sagen. Die Medien in Italien sind manchmal sehr forsch, in gewissen Dingen. So würde ich es diesmal auch sehen“, sagte Krösche in der Auftakt-Pressekonferenz des Vereins vor der neuen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Vorher hatte die „Gazzetta dello Sport“ von dem Angebot, bei dem es um eine...

